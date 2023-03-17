قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن وزير الخارجية إحسان علاوي أوع

قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن وزير الخارجية إحسان علاوي أوعز إلى وفد دبلوماسي من بلاده بالذهاب إلى ليبيا من أجل العمل على إعادة فتح السفارة العراقية في طرابلس، مشيرا إلى أن وفدا عقد عدة اجتماعات مع مُستشار الأمن القوميّ الليبيّ إبراهيم بوشناف ، وجرى خلال اللقاء بحث إمكانيَّة إعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيا، لتقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيا.

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