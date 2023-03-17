وكالة نوفا الإيطالية: مفاوضات بشأن تشكيل قوة مشتركة من الشرق والغرب في #ليبيا لإ

وكالة نوفا الإيطالية: مفاوضات بشأن تشكيل قوة مشتركة من الشرق والغرب في #ليبيا لإرسالها إلى الجنوب.

– الخطوة الأولى نحو إعادة توحيد الجيش الليبي بإنشاء قوة مشتركة يتم إرسالها إلى الجنوب.

– تتمثل الفكرة مبدئيًا في تشكيل ثلاث كتائب تمثل #طرابلس و #برقة و #فزان للتدخل في المناطق الجنوبية.

– هذه الكتائب سيكون قائدها مسؤولاً أمام الحداد والناظوري .

– تم مناقشة المقترح أمس في تونس خلال اجتماع لـ”مجموعة العمل الأمنية” حول ليبيا.

– الاجتاع جرى بحضور أعضاء 5+5 وباثيلي والحداد والناظوري وسفراء بريطانيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وممثلي الاتحاد الأفريقي.

– إطلاق إعادة توحيد الجيش الليبي سيسهم في تحسين الوضع في الجنوب وسيكون كذلك في صالح دول الساحل التي تعاني من عدم الاستقرار في ليبيا.

– هذه الخطوة حاسمة لكنها تصطدم بالعديد من الصعوبات على الأرض من الخلافات المتعلقة بتسلسل القيادة إلى مشكلة المعدات العسكرية.

– الأطراف الليبية تُطالب بأن يقوم المجتمع الدولي بتسليح الكتائب الثلاث إلا أن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة يشكل عائقا. #ليبيا_برس

2023-03-17 19:40:46

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