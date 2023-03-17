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أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي،أنطونيو تاياني، أن سلطات بلاده تعت

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي،أنطونيو تاياني، أن سلطات بلاده تعتزم تقديم مساعدات لخفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير النظامية، وقال تاياني “نحن نزيد المساعدة لخفر السواحل الليبي، وبعد أن سلمناه زورق دورية، سنقوم بتسليمه زورقين آخرين في الأيام القليلة المقبلة في ميسينا (صقلية) كي يتمكن من منع مغادرة قوارب المهاجرين من السواحل الليبية”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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