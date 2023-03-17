عاينت لجنة الكشف عن الملاعب، ملعب الزاوية من أجل تقديم التقرير النهائي لتحديد إق

عاينت لجنة الكشف عن الملاعب، ملعب الزاوية من أجل تقديم التقرير النهائي لتحديد إقامة المسابقة خلال شهر رمضان، وقامت اللجنة بزيارة الملعب للتأكد من جاهزيته لاستقبال المباريات، حيث تم الكشف على جودة الإنارة وتفقد المرافق الرياضية داخل كامل الملعب، فيما ستقوم بعمل زيارة أخرى إلى الملعب خلال الأيام المقبلة قبل وضع قرارها النهائي.

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