صحيفة العرب اللندنية: #مجلس_الأمن يضع عقيلة والمشري بين التوافق بشأن الانتخابات أو انتظار العقوبات.

– بيان مجلس الأمن قطع الطريق على عقيلة والمشري للمناورة بشأن إجراء الانتخابات.

– أعضاء مجلس الأمن وباثيلي أرادوا منح النواب والدولة فرصة أخيرة لإثبات حسن النوايا في التوافق بشأن قوانين الانتخابات.

– إشارة مجلس الأمن إلى فرض عقوبات موجهة بالأساس إلى الطرفين.

– مجلس الأمن أوضح أن الأعين ستكون منصبة على المجلسين خلال الفترة المقبلة.

– مجلس الأمن أشار إلى أنه لن يُقبل أيّ تسويف من قبل المجلسين أو مماطلة في التوافق حول المواد الخلافية.

– اعتراف مجلس الأمن، وقبله باتيلي بالتعديل الدستوري الـ13 هو إقرار بدور النواب والدولة في التهيئة لانتخابات.

– استمرار الخلافات بين المجلسين بشأن بعض المواد قد يعرضهما ليس فقط لفقدان هذا الدور، بل أيضا لعقوبات تنهي أيّ طموحات لكليهما في البقاء في المشهد مستقبلا.

– على ضوء التهديد بفرض عقوبات، لم يعد لعقيلة والمشري أيّ هامش للمناورة بشأن إجراء الانتخابات.

– سيكون لزاما على عقيلة والمشري التوصل إلى توافق سريع لا يتعدّى يونيو المقبل

– عقيلة لا يستطيع التنازل عن موقفه حيث أن ذلك قد يعرضه إلى مواجهة لا يريدها مع حفتر.

– تمسك المشري برفض ترشح مزدوجي الجنسية سيعني استمرار الأزمة.

– مصر ستسعى لإقناع المشري بتعديل موقفه وقد تراهن القاهرة على دور لأنقرة.

– عقيلة والمشري لا يملكان ترف الاختلاف وسيكون وجوبا عليهما التوصل إلى توافق.

– عدم اتفاق عقيلة والمشري يعني عودة الكرة مجددًا إلى مبادرة باثيلي فضلا عن إمكانية مواجهة عقوبات، ستخرجهما بشكل كلي من المعادلة الليبية. #ليبيا_برس

2023-03-17 23:55:47

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