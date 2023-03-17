أفاد صندوق النقد الدولي، بأن فرص الاقتصاد الليبي ستكون جيدة في حال اتباع بعض ال

أفاد صندوق النقد الدولي، بأن فرص الاقتصاد الليبي ستكون جيدة في حال اتباع بعض التوصيات التي من شأنها المساهمة في استقرار قطاع الاقتصاد في ليبيا والتقليل من التحديات المحيطة به، وأضاف الصندوق في بيانه، بأن زيادة إنتاج النفط والغاز في المستقبل سيساهم في نمو معدلات إنتاج الهيدروكربونات بحوالي 15% خلال عام 2023، جاء ذلك في اجتماع لخبراء الصندوق مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة في العاصمة التونسية.

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