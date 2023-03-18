الرئيس التونسي قيس سعيد يُطالب بنصيب بلاده من حقل #البوري التابع لشركة #مليتة ل

الرئيس التونسي قيس سعيد يُطالب بنصيب بلاده من حقل #البوري التابع لشركة #مليتة للنفط

سعيد: خلال سنوات السبعين كان هناك نية لقسمة هذا الحقل إلى نصفين بين #تونس و #ليبيا.

هذا الحقل كان قادرًا على تأمين كل حاجيات تونس، ولكن للاسف توترت العلاقة في ذلك الوقت بين البلدين وتم التراجع عن هذا المقترح.

تم حينها رفع الملف إلى محكمة العدل الدولية ولكن في الأخير لم تحصل تونس إلا على فتات قليل بعد صدور القرار عام 1982.

هناك بوادر لإستغلال العديد من الحقول الأخرى و يمكن أن نحقق الإكتفاء في مجال الغاز، إلى جانب الطاقات المتجددة. #ليبيا_برس

2023-03-17 22:00:02

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