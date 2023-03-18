المحلل السياسي محمد قشوط: – ‏بعيدا عن مسخرة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعت

المحلل السياسي محمد قشوط:

– ‏بعيدا عن مسخرة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال فلاديمير بوتين‬ يمكنكم استنتاج أمر مهم وهو أن هذه المحكمة أثبتت أنها ليست سوى منظمة سياسية تديرها ‫أمريكا.

– امريكا تشتغل هذه المنظمة لجلد خصومها وكل من يخرج عن طوعها باسم القانون فإذا كان بوتين مجرم فكيف حال أوباما وبوش ونتنياهو وغيرهم ممن تورطوا في سرقة ثروات أوطان وتدمير دول وسفك دماء شعوبها دون مبرر !.

– قرار المحكمة اليوم يعني أن أمريكا و الغرب معها أصبحوا يفقدون كل أوراقهم و أدواتهم ضد روسـيـا وقد بدأوا بلوغ مرحلة العجز في تركيعها وتحقيق ولو نقطة هزيمة ضدها.

– أتمنى أن يكون لدينا في لـيبيـا قادة في المستقبل تكون لديهم الشجاعة على عدم التعامل مع هذه المؤسسات المسيسة لأنه يبدو أن القادة الحاليين قد يكون الأمل فقد فيه.

#ليبيا_24

2023-03-18 02:00:02

1679104802