محمد الميسري، مدير قسم البحث والتدريب بمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا:

– القرار الذي اتخذته حكومة الدبيبة يضع مسمارا آخر في نعش حرية الرأي والتعبير في ليبيا

– ماحدث انتهاك صارخ لالتزامات ليبيا الدولية و كذلك مبادئ الحريات المذكورة في الإعلان الدستوري

– يجب إلغاء القرار فورا وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير في ليبيا

– يجب الإفراج عن كل شخص محتجز بسبب التعبير عن الرأي أو بسبب عمله في جمعيات المجتمع المدني فورا دون شروط

#ليبيا_24

2023-03-18 03:00:02

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