صحيفة “البيان”:

– اجتماعات تونس التي ضمت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وعدداً من قادة المجموعات الأمنية والمجموعات المسلحة غربي وشرقي البلاد ولجان التواصل من أجل ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، شهدت تركيزاً على ضرورة إجلاء المرتزقة الأجانب عن كافة الأراضي الليبية قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يتفق عليه أغلب الفاعلين السياسيين في البلاد.

– عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا يصل إلى نحو21 ألفاً.

– الخطوة المهمة التي تم تسجيلها إلى حد الآن هو الاتفاق مع حكومات دول الجوار الأفريقي على إجلاء المرتزقة المتحدرين من بلدانهم.

#ليبيا_24

2023-03-18 01:40:03

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