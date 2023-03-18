تقدّم رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بالتعازي لجماهير نادي السويحلي وللأس

تقدّم رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بالتعازي لجماهير نادي السويحلي وللأسرة الرياضية ولعائلته، في وفاة الرياضي يوسف الضلعة، الذي وفاه الأجل المحتوم يوم أمس الجمعة، وكان المرحوم مثالاً يُحتذى به في الخلق الرفيع والروح العالية واحترام الآخر، كما كان وفيًّا ومضحيًّا ومحبًّا ومعطاءً للسويحلي قولاً وفعلاً، ولم يبخل يوماً عن النادي ومساندته

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