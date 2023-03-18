قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد، مصطفى قدارة، إنه قد صدر قرار بوضع س

قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد، مصطفى قدارة، إنه قد صدر قرار بوضع سعر استرشادي للحوم في الأسواق، وذلك لمواجهة الغلاء، بعدما سجلت هذه السلعة ارتفاعات لافتة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود تفاوت كبير في سعر السلعة بين تاجر وآخر، متوقعًا أن تؤدي التسعيرة الاسترشادية إلى خفض أسعار اللحوم في السوق بنحو 20%.

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