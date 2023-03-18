تحت شعار “تراثنا هويتنا”، انطلقت بمدينة سوكنة فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان مل

تحت شعار “تراثنا هويتنا”، انطلقت بمدينة سوكنة فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان ملاقاة الربيع بمدينة سوكنة، وتشتمل فعاليات المهرجان التي تستمر يومين متتاليين عروض تراثية وفنية وثقافية متنوعة ومعارض التسوق والمقتنيات الشعبية التقليدية والندوات التي تتناول تاريخ ومعالم مدينة سوكنة وَعروض الفرسان الشباب والجلسات الشعرية وتجسيد ملاقاة الربيع لأهالي سوكنة كذلك مسابقات الأكلات الشعبية إضافة إلى الأزياء والحلي الشعبية.

#الحدث_الليبي