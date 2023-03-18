#عاجل // وزير خارجية تركيا خلال مؤتمر صحفي مع ظيره المصري في #القاهرة:

– نشكر #مصر على مواقفها المشرفة في كارثة الزلزال

– العلاقات بين القاهرة وأنقرة تاريخية وقوية

– مصر دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط

– نعمل على ترتيب قمة بين رئيسي مصر وتركيا

– مصر لعبت دورا كبيرا في عدة قضايا بالمنطقة

– سنبذل قصارى جهدنا لإعادة تطبيع العلاقات مع مصر

– نتخذ خطوات لعودة العلاقات مع مصر لطبيعتها فورا

– تم الاتفاق على طي صفحة التوتر مع مصر

– المباحثات تطرقت لقضايا ليبيا وسوريا والعراق

– حجم التبادل التجاري مع مصر بلغ حدا جيدا

– سنتعاون مع مصر في عدة قضايا إقليمية

– نحث الشركات التركية على مضاعفة الاستثمار بمصر

– المباحثات ركزت على تشجيع السياحة بين البلدين

– سنعمل على إعادة إنعاش العلاقات الثقافية مع مصر

#ليبيا_24

2023-03-18 12:18:57

1679141937