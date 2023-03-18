#عاجل // وزير خارجية تركيا خلال مؤتمر صحفي مع ظيره المصري في #القاهرة:
– نشكر #مصر على مواقفها المشرفة في كارثة الزلزال
– العلاقات بين القاهرة وأنقرة تاريخية وقوية
– مصر دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط
– نعمل على ترتيب قمة بين رئيسي مصر وتركيا
– مصر لعبت دورا كبيرا في عدة قضايا بالمنطقة
– سنبذل قصارى جهدنا لإعادة تطبيع العلاقات مع مصر
– نتخذ خطوات لعودة العلاقات مع مصر لطبيعتها فورا
– تم الاتفاق على طي صفحة التوتر مع مصر
– المباحثات تطرقت لقضايا ليبيا وسوريا والعراق
– حجم التبادل التجاري مع مصر بلغ حدا جيدا
– سنتعاون مع مصر في عدة قضايا إقليمية
– نحث الشركات التركية على مضاعفة الاستثمار بمصر
– المباحثات ركزت على تشجيع السياحة بين البلدين
– سنعمل على إعادة إنعاش العلاقات الثقافية مع مصر
#ليبيا_24
2023-03-18 12:18:57
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