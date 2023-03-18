عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – التعديل الدستوري الثالث عشر أمهل اللجنة ا

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:
– التعديل الدستوري الثالث عشر أمهل اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية شهرين لإنجاز هذه القوانين.
– التعديل الدستوري الثالث عشر حدد 6 أعضاء من المجلسين بناءً على الدوائر الانتخابية الــ 13 في ليبيا.
– حتى اللحظة لم يتم تحديد آلية اختيار أعضاء اللجنة؛ ولكن قد توكل مهمة اختيار أعضائها إلى هيئة رئاسة المجلس.
– قد يكون معيار اختيار أعضاء اللجنة الممثلين لمجلس النواب مبنيا على الأقاليم الثلاثة بحيث يتم اختيار عضوين عن كل إقليم مع مراعاة الكفاءة والخبرة القانونية.
#ليبيا_24
2023-03-18 16:21:39
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