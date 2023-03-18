عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي: اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية، ست

عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي: اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية، ستنتهي من مهمتها خلال شهرين، وفق التعديل الدستوري الـ13.

ــ التعديل الدستوري حدد 6 أعضاء من المجلسين، بناءً على الدوائر الانتخابية الـ13 في #ليبيا.

ــ لم يتم تحديد آلية اختيار أعضاء اللجنة حتى الآن، ولكن قد توكل مهمة اختيار أعضائها إلى هيئة رئاسة المجلس.

ــ قد يكون معيار اختيار أعضاء اللجنة الممثلين لمجلس النواب مبنيًا على الأقاليم الثلاثة، بحيث يتم اختيار عضوين عن كل إقليم، مع مراعاة الكفاءة والخبرة القانونية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-18 18:08:46

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