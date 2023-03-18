هيئة الرقابة الإدارية لـ وزير خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش: – عدد الموظفين بقن

هيئة الرقابة الإدارية لـ وزير خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش:

– عدد الموظفين بقنصلية جدة يتعارض مع الملاك الوظيفي مما تسبب في إرهاق كاهل الدولة بأعباء مالية ومؤهلات الموظفين تتعارض مع العمل السياسي والقنصلي

– القنصل بجدة صرف علاوة سفر ومبيت بقيمة 483 ألف ريال سعودي بالمخالفة والقنصل استأجر سكنا بقيمة 75 ألف ريال سعودي في السنة وصرف قيمة علاوة السكن كاملة قبل انتهاء السنة

– القنصلية اشترت أجهزة هاتف محمول بقيمة 17 ألف ريال سعودي ولم توضح لمن تم تسليمها

– الوزارة لم تقم بتوثيق مبنى القنصلية بالسجل العقاري السعودي وليس لديها سند ملكية

#ليبيا_24

2023-03-18 15:47:02

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