رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بـ #واشنطن فيصل الفيتوري يكشف المتورط الحقيقي ف

رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بـ #واشنطن فيصل الفيتوري يكشف المتورط الحقيقي في جلب فاغنر إلى #ليبيا

الفيتوري: برنامج ما خفي كان أعظم على قناة الجزيرة مبني على معلومات مشوهة من قبل الأدوات الاعلامية لتيار الإخوان المسلمين.

– البرنامج يقوم على تسريب معلومات وتفاصيل مشوهة لا علاقة لسيف الاسلام القذافي بها لا من بعيد ولا من قريب.

– الحقيقة أنني شخصيًا قمت بتنبيه والتشديد علي المشير حفتر مبكرًا بخصوص علاقته مع #موسكو.

– نصحت حفتر باستبعاد عبدالباسط البدري عميل الموساد حيث كان وقتها عميلا ملوثًا لعلاقات مشبوهة مع بعض من عملاء موسكو في ليبيا.

– أحد أعضاء المخابرات الروسية في سفارة موسكو بـ #عمان جند البدري وهو من ربطه مع الملحق العسكري الروسي في #الرياض بعد أن أصبح سفيرًا فيها.

– من أتي بقوات فاغنر الي ليبيا هو السفير الحالي في الاردن عبدالباسط البدري وبقرار من المشير خليفة حفتر عام 2017.

– المشير حفتر آنذاك كان في بداية طريقه ويبحث عن سلاح وآليات تدريب لقواته.

– العلاقة كانت بعيدة عن السيادة والوطنية والوضوح ومشوهة يقوم بها أفراد يجهلون بمصائبها.

– الناظوري كان ضد فكرة استعانة الجيش بمليشيات الفاغنر وكان يبغضها بالكامل شكلاً وموضوعًا.

– عقيلة أيضًا رفض تمادي علاقة حفتر بمليشيات الفاغنر ورفض ضغط صدام بمساعدة البدري لتنسيق اجتماع تشاوري مع الحكومة الإسرائيلية.

– البدري حاول إصلاح أخطائه بالتقرب من سفارة واشنطن في عمان.

– البدري كان يعتقد أن تسليم الملفات السرية بشأن علاقات الرجمة مع موسكو لأمريكا ودول أخري ستنقذه ولكن جري العكس.

– كل الملفات سيتم نشرها قريبا من قبل أجهزة تحصلت عليها من البدري نفسه.

– من جلب مليشيات الفاغنر الي ليبيا هو المشير حفتر وعبدالباسط البدري.

– كل دوائر صناعة القرار في واشنطن تعرف ذلك بالمستندات ولا علاقة لسيف الإسلام بمليشيات الفاغنر نهائيا.

– سيف الإسلام يتلقى الدعم السياسي والدبلوماسي من موسكو باعتباره أحد أفراد النظام السابق فقط.

– أطالب النائب العام بالتحقيق في هذه العلاقات المشبوهة التي وصلت لحد التخابر مع دول أجنبية خصوصا بعد تسرب محتوي الملفات كاملة. #ليبيا_برس

2023-03-18 20:42:28

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