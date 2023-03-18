أحد ثوار فبراير والقيادي في مجلس شورى ثوار #بنغازي عماد الشقعابي: أنا تاجر وكان لدي مكتب عقارات ولم يكن ينقصني أي شيء حتى أشارك في ثورة فبراير.

– أصولي من #مصراتة لكني ولدت أبًا عن جد في #بنغازي وأنا وأهلي تجار لدينا العديد من الشركات والمصانع.

– لم أنضم للثورة تابعًا لأحد لأن من قام بها هم الليبيون وأنا متواجد بها من 15 فبراير.

– مشاركتي الفعلية في ثورة فبراير بدأت بعد 19 مارس ولم يكن لي أي علاقة من قبل بهذه الأمور.

– سبب دخولي بعد 19 مارس هو أن ليبيا انتهت ولم يعُد هناك دولة وكل ليبي أصبح يحمل السلاح. #ليبيا_برس

2023-03-18 22:11:52

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