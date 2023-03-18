أحد ثوار فبراير والقيادي في مجلس شورى ثوار #بنغازي عماد الشقعابي: الثوار كانوا ع

أحد ثوار فبراير والقيادي في مجلس شورى ثوار #بنغازي عماد الشقعابي: الثوار كانوا على الجبهات وفي الحروب والبقية جمعوا الصياع عند المحكمة ممن لهم مصالح وأغراض.

– كان هناك أشخاص لديها أحقاد على غيرهم وهؤلاء من خرجوا أمام المحكمة ممن يقودهم غوقة وغيره.

– من كنا نراهم في التلفزيون ممن حركوا الثورة وأتوا بالحرية وغيره هم غوقة وبوقعيقيص ومعهم آخرين.

– عندما بدأت أحداث فبراير كانت نقلية الجمارك بها سيارات لكنها اختفت ولم يعد بالبلاد لا قانون ولا أمن.

– كان القانون السائد آنذاك هو احم نفسك بنفسك.

– دخلت للنقلية وقمت بإخراج السيارات لي ولأقربائي وأصدقائي ثم أخذت سلاح وذخيرة من الرجمة وتوجهت لمقر الأمن العام.

– أخذنا مقر الأمن العام وقمنا بتنظيفه ووضعت به السلاح الذي أخذناه والسيارات وأنشأنا كتيبة أمنية.

– كان الهدف هو تأمين المنطقة الخاصة بي وبأهلي وليس لها علاقة بأي أحد ووضعنا النقاط الأمنية لهذا الغرض. #ليبيا_برس

2023-03-19 00:12:14

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