أكد وزير النفط والغار بحكومة الدبيبة أن قضية حقل البوري مع تونس فصل فيها القضاء الدولي منذ ثمانينيات القرن الماضي لصالح ليبيا، مضيفا في رده على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه المنطقة بعيدة كل البعد عن البوري وبحر السلام وحقل الجرف التي تقع كلها داخل خط التقسيم الذي حكمت به محكمة العدل الدولية بين تونس وليبيا.

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