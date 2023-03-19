عضو مجلس النواب حسن الزرقاء: أستبعد أن يتم طي صفحة الخلاف الراهن بين البرلمان وب

عضو مجلس النواب حسن الزرقاء: أستبعد أن يتم طي صفحة الخلاف الراهن بين البرلمان وباثيلي سريعًا رغم إعلان مجلس الأمن دعمه الكامل للمبادرة الأممية.

– أرفض تصريحات باثيلي التي تضمنت انتقادات للبرلمان والتشكيك في شرعيته.

– يجب التفرقة بين ما شهدته علاقة البرلمان ببعض المبعوثين السابقين من خلافات وأجواء توتر، والصدام الراهن.

– هذه الخلافات لم تمتد يوماً للتشكيك في شرعية المجلس، وإنما انحصر أغلبها في نقاط وقضايا محدودة.

– إعلان باثيلي ترحيبه بتوافق النواب والدولة على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري وتطلعه لقيام لجنة 6+6 بالتوافق ووضع القوانين الانتخابية خلال مدة زمنية تقارب الثلاثة أشهر، لا يمكن ترجمتها بالتراجع عن الرغبة الرئيسية للمبعوث بتجاوز المجلسين. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-19 01:27:29

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