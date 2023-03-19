عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: التعديل الدستوري الـ13 أمهل اللجنة المشتركة ل

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: التعديل الدستوري الـ13 أمهل اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية مدة لا تتعدى الشهرين لإنجاز هذه القوانين.
– آلية اختيار أعضاء اللجنة المشتركة قد تسند لهيئة رئاسة مجلس النواب.
– بالنسبة لباثيلي سيبدأ من حيث انتهى مجلسا النواب والأعلى للدولة.
– مستمرون في المسارين السياسي والأمني للوصول إلى قوانين انتخابية يرضى بها الجميع.
– فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية والعسكريين هذا الأمر يحدده اللجنة التي تشرف على قوانين الانتخابات.
– العسكريون يقدمون استقالاتهم ومزدوجو الجنسية يتنازلون عن جنسيتهم الأخرى في حال أرادوا خوض الانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-03-19 00:49:28
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