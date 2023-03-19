أشرف بلها رئيس لجنة الدبيبة لقوانين الانتخابات: النواب والدولة يرفضان بشدة أن تق

أشرف بلها رئيس لجنة الدبيبة لقوانين الانتخابات: النواب والدولة يرفضان بشدة أن تقوم البعثة بانتزاع إدارة ملف وضع الإطار القانوني للانتخابات من قبضتيهما.

– علاقة البرلمان والبعثة سوف تشهد مزيد من التأزم خلال الفترة المقبلة.

– تحالف النواب والدولة ليس طويل الأمد لكن من الصعب تصور انفصالهما خلال الفترة الراهنة.

– المشري ومجموعة من الأعضاء المقربين منه سايروا البرلمان في الموافقة على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.

– الهدف من هذه المسايرة هو انفراد المجلسين بوضع الإطار القانوني للانتخابات، ومن ثم تدشين موضع قدم لهما بالمشهد السياسي المستقبلي.

– أرجح أن يظل الموقف النهائي لمجلس الدولة مرهونًا بتطورات الأحداث ومدى توافق لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-19 09:13:27

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