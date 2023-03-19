عضو مجلس النواب، سعد المريمي:

– تشكيل حكومة جديدة يتطلب تنسيقا من الدول الفاعلة في ليبيا المدعومة من القوى الكبرى.

– القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات موجودة وأقرها مجلس النواب في التعديل الثالث عشر بموافقة مجلس الدولة.

– هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة ولكن السؤال هل ستنجح اللجنة المشتركة 6+6 في صياغة القوانين الانتخابية.

– شروط الترشح على الانتخابات الرئاسية خاصة مزدوجي الجنسية والعسكريين ما زالت محل خلاف حتى الآن.

– هناك عدة صعوبات لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور منها الوضع الأمني وتحفظات بعض المكونات الاجتماعية.

#ليبيا_24

2023-03-19 14:31:17

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