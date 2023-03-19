المحلل السياسي محمد الأسمر: لا توجد علاقة بين سيف الإسلام و #روسيا، والكثيرون قب

المحلل السياسي محمد الأسمر: لا توجد علاقة بين سيف الإسلام و #روسيا، والكثيرون قبل 2011 كانوا يحسبونه على التيار الغربي.

ــ فريق سيف الإسلام زار روسيا في ديسمبر 2018، واسُتقبل على أعلى مستوى من قبل لافروف نفسه، وسيف الإسلام تحدث مع مكتب الرئاسة الروسية.

ــ الحديث عن تحشيد روسيا للقبائل من أجل دعم سيف الإسلام، هو طعن في الإرادة الشعبية الليبية.

ــ سيف الإسلام لديه أداة تواصل مع كل الدول، في إطار مشروعه السياسي، ولديه وسائل للتواصل مع روسيا قبل أن يأتي شوغالي.

ــ التواصل بين فريق سيف الإسلام وأي دولة يأتي في إطار الترحيب بكافة المبادرات الداعمة للعملية السياسية الليبية.

ــ سيف وفريقه لديهم مبدأ أنهم يتواصلون مع الأطراف للنقاش في العملية السياسية أيا كانت هذه الأطراف.

ــ لو كان القانون الليبي يُجرم السياسيين من التواصل مع الجهات الفاعلة في المنطقة ودعم مبادرات سياسية، فليتم تجريم هذا التواصل بين فريق سيف وروسيا.

ــ سيف الإسلام بحاضنته يعرفون هذا الخط جيدًا، لأنهم يدركون أنهم ضد الوجود العسكري الروسي والتركي، ويتم التواصل مع الجميع في إطار رؤى سياسية. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-03-19 16:01:12

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