المحلل السياسي كامل المرعاش:

– تصريحات مجلس الأمن حول ليبيا لم تصدر طبقاً للفصل السابع بالتالي تبقى تصريحات دون آليات تنفيذ واضحة.

– اللهجة اختلفت قليلاً وتعتبر شديدة وقوية وهي تكرار لبعض القرارات السابقة لكن في المجمل هذه التصريحات أول مرة يتفق عليها كل أعضاء مجلس الأمن رغم عدم اتفاقهم أنها تحت البند السابع .

– هذا يمثل دفعة معنوية فقط للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي ليستمر في خطته وخارطة الطريق التي أعلن جزء منه.

– كيف يتم تشكيل اللجنة وما آليات تنفيذ القرارات التي ستتخذها اللجنة.

– هذا الجزء من المبادرة يتضمن الكثير من الغموض حول من سيشرف على الانتخابات وإن كان سيبقى عبد الحميد الدبيبة رئيس للحكومة ويشرف على الانتخابات أم هل سيسمح له بالترشح والكثير من النقاط التي لا زالت غامضة وإجاباتها موجودة لدى باتيلي الذي لا يعطي الكثير من الضوء حول خطته الحقيقية.

– باتيلي يتكتم على جوهر المبادرة ولا يعطي الكثير منها ليجس نبض الاطراف الليبية والاقليمية والدولية على كل تصريح يعطيه.

– باتيلي يقوم بمسطرة زمنية دقيقة جداً للإعلان عن عناصر المبادرة وهذا أسلوب دبلوماسي قد يكون ناجح حتى يمتص ردود الفعل السلبية ومعالجتها قبل المبادرة.

– الأطراف الداخلية أصبحت جميعها تريد تقديم التنازلات ما عادا تيار التطرف الذي يقوده مفتي التطرف والإرهاب وتنظيم الإخوان وحتى هو جزء منه بدأ يتسامح ويتصالح مع ذاته والليبيين

– كل البلدان الغربية التي اجتمعت في آمريكا يوم 8 مارس والتي أصدرت بيان بخصوص ليبيا أصبحت تدعم بشكل واضح خطة باتيلي ويبدوا أنها اتفقت لحد ما حول الخطوط العريضة في ليبيا.

– نشرف على اتفاق اوروبي امريكي يحدث لأول مرة تجاه الملف الليبي وهذا يشجع لأن خلاف الأوروبيين والولايات المتحدة أثرت في الأزمة الليبية.

– الأجواء الآن ربما مهيأة وهناك الآن اجتماعات لسفراء الدول واعتقد أن اجتماعاتها دورية لمراقبة الوضع وبعث تقارير شهرية للأوضاع في ليبيا.

– اجتماع تونس الذي رعاه عبد الله باتيلي، أمني والمفروض الا يعقد في تونس ولكن باتيلي وهذه أحد نقاط ضعفه لم يولي اهتمام كبير للجانب الامني لأن الازمة الليبية أمنية أكثر بالتالي اجتماعه مهم في تونس ويجب أن يكرر اجتماعاته ويدعوا لها أطراف هي مسؤولة عن الوضع الأمني.

– باتيلي كان عليه دعوة الجانب التركي لانهم من يلعبون الدور الأمني المخرب.

– يجي وضع باتيلي والمبعوثين السابقين في حجمهم الحقيقي فهم صنيعة إرادة دولية أو دول فاعله وما يفعلونه انعكاس لهذه الإرادات.

– باتيلي يضغط على مجلسي النواب والدولة بشكل كبير وبالأخص أنه هددهم أكثر من مرة بأنهم إن لم ينجزوا القاعدة الدستورية وفق اطار معين والتوافق على القاعدة الدستورية مع مطالب بعض الدول التي تتدخل في الشأن الليبي وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فسيتم استبعادهم وينطلق في خلق ملتقى حوار جديد يستطيع أن يمرر خلاله القاعدة الدستورية وتنظيم الانتخابات.

– مجلسي النواب والدولة لديهما هامش كبير من المناورة ولا يزالا يناوران والآن هم في صدد إعلان كل جسم منهم لـ 6 اعضاء للجنة.

#ليبيا_24

2023-03-20 00:00:39

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