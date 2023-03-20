الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي: الدولة الليبية تعتمد بشكل كلي على مياه النهر الصناعي، ولا توجد محطات لتحلية المياه أو حتى تكرير للمياه السوداء.

ــ التقارير الأخيرة الصادرة عن #الولايات_المتحدة تكشف أن المياه الجوفية في #ليبيا تكفي لأكثر من 4 آلاف سنة.

ــ لدينا إشكالية في الإدارة المائية لعدم وجود استراتيجية واضحة عن مقدار حاجة سكان البلاد للمياه.

ــ كان لدينا عدة اتصالات بكافة الحكومات المتعاقبة دون أي جدوى للحفاظ الأمن القومي المائي.

ــ ليبيا تستهلك المياه من حوضيّ “السرير وتازربو”، وحتى اللحظة لم يتم الاستهلاك من حوض #الكفرة.

ــ الكميات المسحوبة من مياه الأحواض، تُشكل نسبة بسيطة جدًا أمام المخزون الأساسي بالأحواض.

ــ تم تشكيل لجنة مؤخرًا لوضع استيراتيجية للإدارة المائية لعام 2030. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-20 01:31:04

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