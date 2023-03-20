أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تمديد العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط “إيريني”، المختصة بمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حتى 31 مارس 2025، بحسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

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