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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تمديد العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تمديد العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط “إيريني”، المختصة بمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حتى 31 مارس 2025، بحسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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