محمد البوري، عضو الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي: وجود فاغنر في #ليبيا ليس لحماية سيف الإسلام كما يُشاع.

ــ البعض يستخدم الشخص الأسير “شوغالي” للحصول على مكاسب سياسية بالحديث عن تجسس أو اتصال بأحد الأطراف السياسية المتمثلة في سيف الإسلام، ولا يمكن أن نعول على التقرير.

ــ ما أنتجته إحدى الفضائيات العربية حملة انتخابية مبكرة، في إطار تنافس المُرشحين، وخلط الأوراق، وضرب مرشحين ببعضهم سواء بين سيف الإسلام وحفتر، أو غيرهم من المترشحين.

ــ دخول شركة أمنية مثل فاغنر وطرحها في رؤية سياسية، بمسألة أين تجد #روسيا نفسها بين حفتر وسيف الإسلام القذافي، السؤال ليس بمحله لأن الشركة لا تمثل الدولة الروسية.

ــ ليبيا كانت محطة عبور للفاغنر، مثلما كانت في الحرب العالمية الثانية، وليست هي الهدف، والأمر بعيد جدًا عن إرسال الروس وحدات لحماية سيف الإسلام أو أي شخص آخر.

ــ وجود فاغنر تم بصورة غامضة، وبعض الأطراف السياسية خلال حرب 2019، قالت إن خبراء روس قدّموا المشورة الفنية للجيش الوطني الليبي، ثم ظهرت فجأة جنوب #طرابلس وتواجدت بقواعد في جنوب #سرت.

ــ الهدف الحقيقي لهذه القوات، التواجد جنوبًا لتغيير الواقع الجيواستراتيجي في دول الساحل والصحراء. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-03-20 16:35:47

1679330147