صور|| البعثة الأممية: باثيلي استقبل ممثلين عن 21 حزبًا سياسيًا في #طرابلس من مخت

صور|| البعثة الأممية: باثيلي استقبل ممثلين عن 21 حزبًا سياسيًا في #طرابلس من مختلف الأطياف لمناقشة مبادرته لإجراء الانتخابات في 2023 ودورهم المحتمل بها.

– باثيلي أكد أن الانتخابات ليست مجرد قوانين انتخابية وأنها تتعلق برؤية المواطنين للمستقبل وما يتوقعونه من القيادة.

– باثيلي أكد أن هذا هو السبب في ضرورة إشراك قادة ليبيا في النقاش حول كيفية إجراء الانتخابات وليس فقط النواب والدولة.

– باثيلي دعا الأحزاب السياسية وقادتها ومرشحيها إلى التعبئة مع مؤيديهم لتمكين عملية انتخابية شاملة وحرة ونزيهة. #ليبيا_برس





2023-03-20 19:11:01

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