الدبيبة يُشارك في افتتاح مجموعة السهل القابضة التابعة لعائلة قداد بعد رفع التجمي

الدبيبة يُشارك في افتتاح مجموعة السهل القابضة التابعة لعائلة قداد بعد رفع التجميد عن حساباتها لتورطها في قضايا فساد بمصرف الواحة.

الدبيبة: عرضت برنامج مشاركة فعلية في تملك هذه المؤسسة وأصحابها أبدوا الموافقة على أن نبدأ بالسيارات.

– نريد أن نصل إلى دستور نتفاهم به مع بعضنا وانتخابات لنرتاح من المناكفات والمشاكسات.

– نشكر شركة الكهرباء التي عبرت بنا الذروة الشتوية دون انقطاع ونتمنى أن تعبر بنا أيضًا الذروة الصيفية.

– لدي مبادرة لمصنعي المواد الغذائية لنقف خلال شهر رمضان ونساعد 90 ألف أسرة وهذه الشركة تحملت 10 آلاف أسرة.

– سنقف بجوار هذه الأسر باللحم والكيك وكل ما هو موجود في ثلاجتي وسفرتي. #ليبيا_برس

2023-03-20 20:16:57

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