وثيقة|| نشرها رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بـ #واشنطن فيصل الفيتوري تكشف مدى قوة علاقة حفتر بالروس.

الفيتوري: الوثيقة توضح أن حفتر وقع وراسل وكلف أحد أبنائه بإدارة العلاقة والتنسيق مع الروس قبل عام 2016.

– هذا التواصل تم بواسطة بلقاسم حفتر وصبي المخابرات عبدالباسط البدري إبان عمله كسفير في #السعودية.

– لدينا الملف كاملاً بمستنداته التسعين وفيه طلبًا من حفتر باصطحاب الوفد المرافق له.

– تبين من المراسلات أن الناظوري كان لا يرغب أو يشجع العلاقة بالمطلق.

– لدينا مستند أخر يبين رفض عقيلة صالح لطبيعة وعمق العلاقة مع المجموعة الروسية.

– سيف الإسلام القذافي يتلقى دعم دبلوماسي من #موسكو باعتباره أحد أفراد النظام السابق المؤثرين والذي يمتلك شعبية.

– الشهود الذين أتي بهم البرنامج كخبراء أمنيون، هراء وكذب براح ينقص من مصداقية القناة.

– كل ليبي يعرف أن هؤلاء الشهود ليس لديهم مصداقية ويفتقرون الي شعبية تنافس سيف الاسلام.

– هؤلاء الشهود معروفون بتطرفهم وكذبهم علي الله أولاً تم على الشعب لأكثر من عقد من الزمن.

– سيف الإسلام لم ولن يقوم باستدعاء او بالاستعانة بمليشيات الفاغنر بسبب وضعه القانوني ومحدودية تحركاته.

– سيف الإسلام لم يوقع أو يعتمد اتفاقيات أمنية وعسكرية حيث لا يمتلك صفة أو حتي كتيبة واحدة في ليبيا. #ليبيا_برس

2023-03-21 00:33:53

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