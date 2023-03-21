محمد البوري، عضو الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي: #روسيا دولة كبرى ولديها مصالح، وتتصل بجميع الأطراف في #ليبيا وجميعها أطراف سياسية.

ــ روسيا تحاول منذ فترة الوجود في ليبيا لتحقيق مصالح اقتصادية، ولا تجد نفسها في تيار سبتمبر أو الكرامة أو الإخوان المسلمين أو أي تيار آخر، بل تبحث عن مصالحها فقط.

ــ الروس كانوا متواجدين في #ليبيا لتحقيق مصالح اقتصادية منذ فترة كبيرة، وكان هناك مشروع القطار لشركة روسية، وغازبروم كان لديها اتفاقيات مع المؤسسة الوطنية للنفط.

ــ العديد من الشركات الغربية كانت متواجدة في ليبيا، عندما كانت هناك دولة راسخة ذات سيادة، وقد يستمر هذا الأمر عندما تعود لليبيا سيادتها وتكون متعاونة مع جميع الأطراف.

ــ خلال عامي 2007 و2008 كان لـ #روسيا ديون على الدولة الليبية، قد تصل إلى 8 مليار دولار، متمثلة في تسليح الجيش الليبي، والمفاوضات وصلت لتخفيض جزء من الديون مقابل الحصول على عقود متمثلة في السكك الحديدية وأخرى.

ــ القذافي كان حريصًا على عدم وجود قوات رسمية روسية، لأنه يحظر على روسيا التواجد في الجناح الجنوب لحلف الأطلسي، وفقًا لاتفاقيات ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ــ تبني خطاب الغرب في سجالاتنا السياسية في الداخل الليبي خطأ فادح، وهو ما استدعى الكثير من التدخلات. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-03-20 23:50:51

1679356251