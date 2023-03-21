الإخواني عبد الرزاق العرادي: خليفة حفتر هو المسؤول الأول عن إدخال فاغنر إلى #ليب

الإخواني عبد الرزاق العرادي: خليفة حفتر هو المسؤول الأول عن إدخال فاغنر إلى #ليبيا.

ــ عناصر فاغنر شاركت في العدوان على #طرابلس للانتقام من حكومة الوفاق، وشن عملية نوعية على مطار #معيتيقة للإفراج عن شوغالي بعد فشل المحاولات الدبلوماسية للإفراج عنه.

ــ تواجد مجموعات فاغنر في ليبيا، كان هدفه الأساسي للتدريب والصيانة والقيام بعمليات نوعية، ثم تسربوا إلى مقر شركة “ونترشل” الألمانية في منطقة #هراوة.

ــ وجهة فاغنر كانت القواعد العسكرية والحقول النفطية في الجنوب، ومن ثم إلى دول الجوار ودول إفريقية أخرى، على رأسها #إفريقيا الوسطى، ولم تكن وجهتهم في البداية إلى جنوب طرابلس. #ليبيا_برس

2023-03-21 10:21:08

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