الشركة العامة للكهرباء تؤكد استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة، والتي تأتي في إطار جهود مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات الإنتاجية الكاملة للمحطة.

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