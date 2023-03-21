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الشركة العامة للكهرباء تؤكد استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشركة العامة للكهرباء تؤكد استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة، والتي تأتي في إطار جهود مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات الإنتاجية الكاملة للمحطة.
# الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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