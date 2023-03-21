عاجل

بحث وزير المواصلات بحكومة الدبيبة، محمد الشهوبي، مع سفير جمهورية فرنسا المعتمد ل

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بحث وزير المواصلات بحكومة الدبيبة، محمد الشهوبي، مع سفير جمهورية فرنسا المعتمد لدى ليبيا، ملف الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية. كما رحب الشهوبي بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها المبرمة مع الوزارة بقطاع المواصلات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك