بحث وزير المواصلات بحكومة الدبيبة، محمد الشهوبي، مع سفير جمهورية فرنسا المعتمد ل

بحث وزير المواصلات بحكومة الدبيبة، محمد الشهوبي، مع سفير جمهورية فرنسا المعتمد لدى ليبيا، ملف الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية. كما رحب الشهوبي بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها المبرمة مع الوزارة بقطاع المواصلات.

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