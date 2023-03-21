رسميا.. اليوم بدء فصل الربيع ويستمر لمدة 3 أشهر يبدأ فصل الربيع رسميا ، اليوم ا

رسميا.. اليوم بدء فصل الربيع ويستمر لمدة 3 أشهر

يبدأ فصل الربيع رسميا ، اليوم الثلاثاء، ويبلغ طول فصل الربيع هذا العام 92 يوماً و 17 ساعة و13 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية.

وتدور الشمس في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها.

و نتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

و طبقا للحسابات الفلكية يتضح أنه بعد الانقلاب الشتوي مباشرة تبدأ حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس (الاعتدال الربيعي)، فيتساوى طولا الليل والنهار (12ساعة لكل منهما تقريبا)، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف. الجنوبي.

#ليبيا_24

2023-03-21 11:53:15

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