عقدت الغرفة الأمنية المشتركة بمنطقة الجفرة، اجتماعها الأول بحضور آمري الأجهزة ال

عقدت الغرفة الأمنية المشتركة بمنطقة الجفرة، اجتماعها الأول بحضور آمري الأجهزة الأمنية والشرطية بالمنطقة وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لبدء عمل الغرفة، كما تم وضع خطة أمنية لتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك لحفظ أمن واستقرار المنطقة، وأكد آمر الغرفة اللواء عبدالله محمد مسعود حسن، على ضرورة المجاهرة بالأمن واحترام المواطن والعمل وفقا للقانون.

#الحدث_الليبي