عماد السائح، يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هوكو سالمنكه، والممثل السابق مارك أندريه فرانش، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات.

البيان: اللقاء بحث آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

ــ سالمنكه أشاد بجهود المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، وأكد التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في #ليبيا، وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. #ليبيا_برس

2023-03-21 16:07:58

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