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شددت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، على دعم الولايات المتح

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شددت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، على دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي وعمله مع القادة والمؤسسات الليبية لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات هذا العام.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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