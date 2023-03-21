شددت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، على دعم الولايات المتح

شددت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، على دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي وعمله مع القادة والمؤسسات الليبية لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات هذا العام.

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