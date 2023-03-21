مصادر: فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل صباح اليوم إلى مطار #سبها للبحث في ملف اليورانيوم المفقود.

– الفريق يسعى للتأكد من مزاعم قوات الكرامة بالعثور على اليورانيوم المفقود وسط معلومات تحصل عليها بنقله إلى #روسيا عبر مجموعة فاغنر.

– حفتر مكّن فاغنر من السيطرة على الجنوب بعد انسحابهم من غرب البلاد أواخر عام 2020.

– فاغنر هي من تسيطر على مستودعات تخزين اليورانيوم في جبل بن عريف بمدينة #سبها.

– جبل بن عريف يعتبر موقعًا عسكريًا لفاغنر، حيث تستفيد من المواقع والمخازن الضخمة التي توجد به، وهي من أكبر المخازن في #ليبيا.

– مؤسسة الطاقة الذرية الليبية لا تملك أي سيطرة على المواقع والمخازن التابعة لها في المناطق الخاضة لسيطرة حفتر.

– فاغنر تسيطر على قاعدتي #الجفرة و #القرضابية الجويتين وسط البلاد. #ليبيا_برس

2023-03-21 17:46:49

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