موقع “العربي الجديد”: – طلاب ليبيا يعانون من أزمات متلاحقة تؤثر سلباً على سير ا

موقع “العربي الجديد”:

– طلاب ليبيا يعانون من أزمات متلاحقة تؤثر سلباً على سير العملية التعليمية، في حين يشتكي مسؤولو البلديات وأولياء الأمور من العجز الحكومي عن حلحلة تلك الأزمات، وأبرزها النقص الكبير في أعداد المعلمين المتخصصين في كثير من المواد الدراسية.

– طلاب المراحل الأساسية دخلوا الفصل الثاني من العام الحالي منذ مطلع فبراير، ولازالت العديد من المدارس تشكو من نقص المعلمين.

– أكثر من 90 في المائة من الطلبة لا يدرسون بسبب العجز القائم في أعداد المعلمين.

– أولياء الأمور قاموا باللجوء إلى الاتفاق مع معلمين من خارج مناطقهم للتدريس لأولادهم بسبب النقص الحاد.

– سبب العجز القائم هو عدم حصول المعلم على راتبه من المدارس الحكومية، ولذا لا تعاني المدارس الخاصة من عجز المعلمين.

– سوء الإدارة واضح في البلديات والمناطق، وبعضهم يسهل وصول الكتاب المدرسي الحكومي إلى المدارس الخاصة.

– على السلطات محاسبة مسؤولي البلديات، وكذلك صرف رواتب معلمي العقود، والبحث عن حلول جدية حتى لا تتوقف المدارس.

– البعثة الأممية أكدت أن الطلاب يواجهون صعوبات في إكمال دراستهم بسبب نقص التجهيزات، وإضرابات المعلمين، والمناهج القديمة، فضلاً عن تكرار انقطاع التيار الكهربائي، مطالبة السلطات بضرورة حل تلك المشكلات.

#ليبيا_24

2023-03-21 20:23:00

1679430180