إذاعة “موزاييك” التونسية

– النيابة العامة التونسية، تصدر مذكرات ضبط بحق قياديين في حركة النهضة الإسلامية وشخصيات سياسية، على خلفية ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

– النيابة العامة أذنت بإدراج 12 شخصا، معظمهم قيادات من حركة النهضة، قيد الملاحقة القضائية، بعد تحقيقات موسعة في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم.

– عدد الموقوفين على ذمّة القضية الصادرة بشأنهم مذكرات توقيف ارتفع إلى ثمانية أشخاص، من بينهم عبد الفتاح الطاغوتي والكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة وأعضاء آخرين في المكتب، وامرأة، ونقابي بالتعليم الثانوي، وتاجر ومدوّن، وغيرهم.

#ليبيا_24

2023-03-21 21:00:05

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