بحث وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، مع الأمين العام لاتحاد المصارف ال

بحث وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، مع الأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية محمد العالم، دور المصارف الدولية ومشاركتها في دعم خطة الإعمار بدولة ليبيا وتنمية الاقتصاد الوطني. وأكد الحويج، أهمية قطاع المصارف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار، مشيراً إلى ضرورة تطوير القوانين والسياسات المصرفية.

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