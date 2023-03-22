قال المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إن ليبيا تستهلك المياه من حو

قال المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إن ليبيا تستهلك المياه من حوض “السرير” وحوض “تازربو” وحتى اللحظة لم يتم الاستهلاك من حوض “الكفرة” وهي أحواض غير متجددة، مشيرا إلى أن البلاد تواجه إشكالية في الإدارة المائية بعدم وجود إستراتيجية واضحة عن مقدار حاجة سكان البلاد للمياه، وفي حال حدوث نقص كيف سيتم معالجته، وقد تم تشكيل لجنة لوضع إستراتيجية للإدارة المائية بليبيا إلى العام 2030.

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