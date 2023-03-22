عضو مجلس النواب عصام الجهاني: عبدالله باثيلي ما زال متخبطًا في جهوده لإيجاد حل ل

عضو مجلس النواب عصام الجهاني: عبدالله باثيلي ما زال متخبطًا في جهوده لإيجاد حل للأزمة، ولقاءاته هدفها تحديد معالم لخارطة تتماشى مع الوضع الحالي.

ــ تصريحات باثيلي مُبهمة بشأن متطلبات الانتخابات‬ لخلق ظروف مواتية لإجرائها.

ــ البعثة الأممية لم تنجح منذ عام 2011 في وضع خارطة تساعد الليبيين في الخروج من أزمتهم، وحلولها تلفيقية وغير واضحة.

ــ البعثة الأممية لا تسعى إلى إيجاد حل دائم للأزمة عبر دستور تجرى على أساسه الانتخابات.

ــ البعثة الأممية تريد معالجة مشكلة بمشكلة أخرى، والضغط الدولي يجب أن يتجه نحو إجراء التعديلات الدستورية للخروج بدستور للبلاد تخرج من خلال جميع الحلول.

ــ البعثة الأممية تعرض حلولها للأزمة بشأن #ليبيا على مجلس الأمن، والذي يقر ما يخدم مصالحه، ولا يخدم مصلحة الليبيين نتيجة حدة خلافات الدول الكبرى. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-22 18:51:02

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