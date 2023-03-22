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طالب المركز الوطني للصحة الحيوانية، جميع مكاتب الصحة الحيوانية، ومنسقي الزراعة،

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

طالب المركز الوطني للصحة الحيوانية، جميع مكاتب الصحة الحيوانية، ومنسقي الزراعة، بتشديد المراقبة ومنع حركة الحيوانات داخل المزارع وخارجها، وكذلك العاملين فيها، وذلك بعد انتشار مرض الحمى القلاعية في عدة بلديات، وقال المركز إن الحمّى القلاعية مرض فيروسي ينتشر عبر الهواء وبمخالفة إجراءات الأمن الحيوي، وينتقل للمربين الذين يحلبون الحيوانات باليد دون آلات، وعبر العمال والمزارعين أيضا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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