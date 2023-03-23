بوشاح نائب المشري يجتمع بشكشك لمناقشة الصلاحيات الرقابية الممنوحة لديوان المحاسب

بوشاح نائب المشري يجتمع بشكشك لمناقشة الصلاحيات الرقابية الممنوحة لديوان المحاسبة عقب قانون عقيلة بمنح بعضها لهيئة الرقابة الإدارية، وفق بيان لمجلس الدولة الاستشاري.
البيان: خلص الاجتماع إلى أن القانون الصادر عن النواب بمنح الصلاحيات لهيئة الرقابة الإدارية مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
– مجلس الدولة يرى ضرورة التزام شكشك بمنع القيام بإجراءات التسليم والاستلام لعدم دستورية القانون.
– المشري اتخذ إجراءات الطعن دستوريا على القانون أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. #ليبيا_برس
2023-03-23 01:33:11
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