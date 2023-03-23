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المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق: – صوّت المجلس بالأغلبية على إقرار مشر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق:

– صوّت المجلس بالأغلبية على إقرار مشروع قانون تنظيم التعليم التقني والفني والمهني.

– التصويت بالأغلبية على مشروع قانون إنشاء هيئة اعتماد والرّقابة على المؤسّسات الصحيّة.

– التصويت بالأغلبية على تعديل المادة رقم (135) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن قوّة الشرطة.

– التصويت بالأغلبية على مشروع قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيـا.

– التصويت بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم جمعية الدّعوة الإسلامية العالمية.

#ليبيا_24

2023-03-22 21:06:50

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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